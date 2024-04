Anne Hathaway miała pocałować 10 mężczyzn. Wspomina casting: "Pomyślałam, że to brzmi obrzydliwie"

fot. materiały prasowe

Anne Hathaway w wywiadzie przyznała, że w latach dwutysięcznych pytanie o pocałowanie swojego potencjalnego ekranowego partnera było "normalne" podczas castingów, gdy sprawdzano chemię pomiędzy aktorami.

Anne Hathaway wspomina trudny casting

Co jest najgorszym sposobem. Powiedziano mi: "Dzisiaj przychodzi 10 chłopaków, a ty jesteś obsadzona. Nie ekscytuje cię to, że będziesz się całować z nimi wszystkimi?". Pomyślałam, czy jest ze mną coś nie tak, ponieważ w ogóle nie byłam podekscytowana. Pomyślałam, że to brzmi obrzydliwie.

W dodatku byłam bardzo młoda i zdawałam sobie sprawę, jak łatwo jest stracić wszystko, gdy zyskasz etykietkę "trudnej", więc udawałam, że jestem podekscytowana i kontynuowałam. Nikt nie próbował wykorzystać swojej wyższości nade mną i mnie skrzywdzić. To były po prostu inne czasy i teraz jesteśmy bardziej świadomi.

Anne Hathaway o castingu w The Idea of You

Zupełnie inaczej było w przypadku filmu The Idea of You z 2024 roku, którego Anne Hathaway jest producentką i gwiazdą jednocześnie. Na castingu chemię sprawdzano nie poprzez całowanie się, a... piosenki.

Każdego z aktorów, którzy pojawiali się na castingu, prosiliśmy o wybranie piosenki, która spodobałaby się ich bohaterowi. Włączaliśmy ją, ja zaczynałam tańczyć i robiliśmy małą improwizację: siedziałam na krześle, jakbyśmy wrócili z kolacji albo spaceru, włączałam muzykę i tańczyliśmy do niej razem.

Tutaj możecie zobaczyć ją w nowej roli:

