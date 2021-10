Ant-Man 3 - Bill Murray potwierdził rolę w filmie MCU?

Fot. Netflix

W październiku w sieci pojawiła się pogłoska, że Bill Murray ma zagrać w widowisku Marvela Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Być może aktor właśnie potwierdził tę rewelację. Otóż w rozmowie z renomowaną niemiecką gazetą Frankfurter Allgemeine Murray powiedział, że ostatnio nakręcił film Marvela. Nie zdradził jednak o jaki projekt chodzi, chociaż łączy się to z plotką o jego angażu do kolejnej części przygód Ant-Mana. Oczywiście należy poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Szczegóły fabuły widowiska Ant-Man and the Wasp: Quantumania są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji pojawi się złoczyńca Kang Zdobywca, a ważną rolę będzie pełnił Wymiar Kwantowy.

fot. materiały prasowe

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę. Obraz reżyseruje Peyton Reed na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa.

Ant-Man 3 - premiera filmu w USA 28 lipca 2023 roku.