Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - bracia Russo prawie nie nakręcili filmu. Jaki powód?

fot. Marvel

Bracia Russo to najbardziej kasowi twórcy Kinowego Uniwersum Marvela. Spod ich ręki wyszły takie filmy jak Avengers: Koniec gry oraz Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Okazuje się, że panowie prawie nie stanęli za kamerą tej ostatniej produkcji. Jak ujawniono w książce The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, był czas, w którym twórcy prawie zrezygnowali z projektu. Działo się tak, ponieważ Russo chcieli, aby w finale filmu Cap walczył z Iron Manem, natomiast włodarze z Marvel Studios, aby bohaterowie połączyli siły i starli się z pięciorgiem super-żołnierzy, którzy pojawiają się w produkcji. Ostatecznie jednak postawili na swoim i nakręcili trzeci akt, który widzieliśmy w kinowej wersji widowiska.

fot. youtube.com/WIRED

Ponadto we wspomnianej książce zauważono, że Russo "miękko opuścili MCU", aby kontynuować kręcenie filmów pod swoim szyldem AGBO. Jednak nie wykluczono, że kiedyś powrócą do uniwersum tworzonego przez Marvel Studios. Joe Russo stwierdził bowiem, że ekipa prowadzona przez Kevina Feige składa się z najlepszych pracowników w Hollywood.