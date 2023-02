Ant-Man 3 podbija box office. Avatar 2 bije rekordy Jamesa Camerona

EMPIRE/MCU

W USA mamy 4-dniowy długi weekend z poniedziałkiem 20 lutego 2023 roku, więc podawane są przez media szacunkowe wyniki z 3-dni oraz z 4-dni. Ant-Man 3 zgodnie z oczekiwaniami przyciągnął dużo ludzi do kin, bo sprzedano aż 7 mln biletów na to widowisko MCU. Film na tym rynku zebrał 104 mln dolarów w 3 dni (118 mln dolarów w 4 dni). To otwarcie weekendu jest rekordem serii Ant-Man, więc Marvel Studios ma powody do zadowolenia. Na świecie zbiera 121,3 mln dolarów. Sumując na koncie w 3-dniowym weekendzie zebrano 225,3 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Avatar 2 - box office

Chociaż minęło 10 tygodni od premiery widowiska Jamesa Camerona widzowie raz po raz wciąż chodzą do kina. Dzięki temu po weekendzie Avatar: Istota wody ma na koncie 2 mld 243 mln dolarów. Oznacza to, że James Cameron pobił swój własny rekord i tym samym Avatar 2 oficjalnie jest trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Titanic dzięki ostatniej reedycji ma na koncie 2 mld 242 mln dolarów i ląduje na czwartej lokacie zestawienia wszechczasów.

Co ciekawe, większość wpływów z każdego rynku na świecie pochodzi z pokazów 3D. W Europie film zebrał 759 mln dolarów (72% tej kwoty z 3D), w regionie Azji-Pacyfiku osiągnięto 646 mln dolarów (75% z 3D), a w Ameryce Łacińskiej 181 mln dolarów (54% z 3D). Chiny udowodniły też, że kochają Avatara 2, bo zebrano tam 243,8 mln dolarów, czyli największą sumę poza USA (tutaj zebrano 658,4 mln dolarów).

Kot w butach 2 - box office

Podium zamyka wciąż bijący rekordy popularności Kot w butach: Ostatnie życzenie. Tym razem w Ameryce Północnej zebrał 5,26 mln dolarów w 3 dni (szacunkowo w 4 dni będzie to 6,97 mln dolarów). Do tej pory na tym rynku osiągnięto 167.7 mln dolarów po 9 tygodniach wyświetlania. Ze świata ma 255,5 mln dolarów. Sumując na koncie 423,3 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Dobra wiadomość dla polskiego filmu IO, który dziś 20 lutego 2023 roku przekroczy milion dolarów wpływów w amerykańskim box office. Cieszy się on więc zainteresowaniem amerykańskich widzów.