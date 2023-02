Ant-Man i Osa: Kwantomania to najgorszy film MCU. Ranking wg krytyków

foto. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania otwiera 5. fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Stawia drużynę Ant-Mana przeciwko Kangowi Zdobywcy. Film wzbudził wielkie zainteresowanie, a sympatycy MCU pokładali w nim spore nadzieje. Szybko jednak wyszło na jaw, że produkcja nie spełni oczekiwań widzów. Ant-Man i Osa: Kwantomania rozczarowała wielu krytyków, narażając się na negatywne opinie. Film uzyskał zaledwie 47% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Oznacza to, że nowy twór MCU otrzymał taki sam wynik jak najsłabiej dotąd oceniany film Eternals.

Ant-Man 3 oraz Eternals uzyskały również od CinemaScore ocenę „B”, która jest najgorszą w historii Marvel Studios. CinemaScore to firma przeprowadzająca ankietę wśród widzów filmowych, opuszczających sale kinowe. Nota widowni to średnia ocen wystawionych przez kinomanów tuż po seansie. Wynik opiera się wyłącznie na wstępnych reakcjach publiczności bezpośrednio po obejrzeniu filmu.

Ant-Man 3 dosyć mocno podzielił widownie. Wielu odbiorców chwaliło go jako ekscytujący dodatek do historii MCU, podczas gdy inni srogo krytykowali niektóre rozwiązania fabularne. Sporo uwag kierowano również do CGI.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów

Poniżej możecie zobaczyć, jak plasuje się nowy film MCU według procentowych wyników z Rotten Tomatoes.