Ant-Man 3 - zła wiadomość. Film może nie pojawić się na Disney+

Do tej pory filmy Marvela po premierze kinowej z czasem trafiały na Disney+ i można je było obejrzeć spokojnie w zaciszu domowym. Jednak możliwe, że Ant-Man i Osa: Kwantomania będzie wyjątkiem i widowisko MCU w ogóle nie trafi na platformę streamingową. Jest coś, co zaniepokoiło fanów. O co chodzi?

Marvel ogłosił, że film Ant-Man i Osa: Kwantomania trafi do sprzedaży cyfrowej i fizycznej 18 kwietnia 2023 roku, a 16 maja dodatkowo pojawią się także wersje Blu-ray i 4K. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w ciągu ostatniego roku studio miało zupełnie inną politykę: wersje cyfrowe i streamingowe nie tylko były reklamowane jednocześnie, ale nawet miały premierę tego samego dnia. Co więcej, w tym wypadku nie tylko nie podano daty premiery filmu na Disney+, ale także dopisano niepokojące "TYLKO w wersji cyfrowej".

To może oznaczać, że Ant-Man i Osa Kwantomania w ogóle nie pojawi się na Disney+. Co ciekawe, coś podobnego przydarzyło się Avatar: Istota wody - film został wydany cyfrowo 28 marca, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafi na platformę streamingową. Jednak bardzo prawdopodobne jest też to, że to tylko chwyt marketingowy i studio chce w ten sposób jedynie podkreślić chwilową ekskluzywność wersji cyfrowej i fizycznej, by więcej na nich zarobić, zanim film będzie miał premierę streamingową.