Ant-Man i Osa: Kwantomania online - kiedy premiera w VOD?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiały prasowe

Jak nieoficjalnie donoszą amerykańskie media film Ant-Man i Osa: Kwantomania trafi do dystrybucji cyfrowej jeszcze w kwietniu 2023 roku. Kiedy premiera online? Według dziennikarzy odbędzie się to 18 kwietnia. Mowa jest o platformach, w których wykupuje się dostęp do danego filmu.

Ant-Man 3 online - kiedy Disney+?

Porta thedirect.com zwraca uwagę, że filmy MCU, gdy trafiały do platform VOD w tym samym czasie miały premierę w Disney+, To oznaczałoby, że Ant-Man 3 pojawiłby się 18 kwietnia. Jednakże na ten moment serwis streamingowy oficjalnie nie ogłosił tej daty, a Ant-Mana 3 brakowało na liście kwietniowych premier. Pojawienie się tego filmu w Disney+ w kwietniu jest na ten moment jedynie spekulacją.

Ant-Man i Osa: Kwantomania pojawi się w VOD zaledwie 60 dni po premierze w kinach. Ostatni trzy tytuły pojawiały się w różnym odstępie czasu: Doktor Strange w multiwersum obłędu (47 dni), Thor: miłość i grom (62 dni) oraz Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (82 dni). Natomiast w maju film MCU ma zostać wydany na DVD i Blu-ray w USA.

Czekamy na oficjalne ogłoszenie daty w Disney+, Z uwagi na to, że film jest klapą w kinach i już nie zarabia zbyt dużo, powinno to nastąpić dość szybko.