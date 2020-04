Ant-Man 3 - jeden z twórców Ricka i Morty'ego napisze scenariusz do filmu

Marvel Studios po raz kolejny zatrudnia scenarzystę, który wcześniej miał okazję pracowania nad serialem animowanym Rick and Morty. Wcześniej do pracy nad Lokim zatrudniono Michaela Waldrona. Teraz według The Hollywood Reporter, Jeff Loveness zajmie się pisaniem scenariusza do Ant-Mana 3.

Umowa ze scenarzystą została zamknięta jeszcze przed pandemią koronawirusa, a jego praca już się rozpoczęła. Znany jest także z pracy przy Jimmy Kimmel Live!, a także z pracy nad komiksami Marvela. Stworzył między innymi kilka historii ze Spider-Manem, Grootem i Novą. Według wcześniejszych doniesień Michaela Peny, zdjęcia do filmu powinny ruszyć w styczniu 2021 roku. Paul Rudd i Evangeline Lilly prawdopodobnie powrócą do swoich ról. Peyton Reed znowu stanie za kamerą.

Ant-Man 3 - data premiery widowiska nie jest na razie znana.