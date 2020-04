Ant-Man - ciekawostki o filmie. Pomysły Edgara Wrighta i kandydaci do ról

Ant-Man do kin trafił w 2015 roku i zamknął 2. fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Po relatywnie chłodnych ocenach filmu Avengers: Czas Ultrona, fani obawiali się o kolejny projekt Marvel Studios, ponieważ projekt o Człowieku-Mrówce był lekko mówiąc ryzykowny, a za kulisami działo się różnie. Wszystko przez odejście w ostatniej chwili Edgara Wrighta, którego z Kevinem Feige podzieliły "różnice kreatywne". Oczywiście nigdy zapewne nie usłyszymy prawdziwej wersji zdarzeń, ale poniżej wśród ciekawostek z filmu, odnajdziecie kilka poszlak. Warto jednak zaznaczyć, że twórca rozstał się ze studiem w dobrych stosunkach, choć jak sam wielokrotnie powtarzał - nie mógł nigdy obejrzeć Ant-Mana.

Zastępcą w ostatniej chwili okazał się Peyton Reed, który był gotowy zrobić to z doskoku właśnie dlatego, że również był ogromnym fanem postaci. Choć wielu fanów Marvela obawiało się o projekt, to jednak wciąż pracowali nad nim pasjonaci z Paulem Ruddem na czele, którzy poprawiali scenariusz i chcieli stworzyć coś niekonwencjonalnego. Motyw ze zmniejszaniem się postaci, wykorzystano w sposób twórczy i widowiskowy, co samo w sobie stanowi atrakcję. Dlatego choć Ant-Man nie zajmuje szczytowych pozycji wśród rankingu filmów MCU, to bezsprzecznie jest to jedna z ciekawszych pozycji ze względu właśnie na zastosowane efekty oraz zakulisowe sprawy, które szerzej możecie poznać dzięki zebranym poniżej ciekawostkom.

Ant-Man - ciekawostki o filmie

1. Początkowo film miał skupić się na pierwszym komiksowym Ant-Manie, Hanku Pymie. Jednak producenci zdecydowali, że lepiej widzowie odbiorą postać Scotta Langa, który był wspierający dla innych i mocno dbał o swoją rodzinę.