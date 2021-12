Ant-Man 3 - Kang Zdobywca nie będzie jedynym antagonistą? Ten złoczyńca może mieć kluczową rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Film Frame/Marvel

Od jakiegoś czasu krążą plotki, że w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania gościnnie pojawi się M.O.D.O.K, genialny złoczyńca znany z komiksów Marvela. Pojawiły się jednak sugestie, że nie miałaby być to tylko rola drugoplanowa. Nowe pogłoski mówią o tym, że M.O.D.O.K miałby być głównym antagonistą w trzeciej części przygód Ant-Mana, zaraz obok Kanga Zdobywcy. Nie wiadomo, kto miałby się w niego wcielić. Choć były doniesienia, że mógłby go zagrać Jim Carrey, to nie zostały one w żaden sposób potwierdzone.

W filmie Kanga Zdobywcę zagra Jonathan Majors, który wcześniej wcielił się w wariant swojego bohatera z alternatywnego świata równoległego w serialu Loki. W obsadzie Ant-Mana 3 zobaczymy także Paula Rudda w tytułowej roli, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne i Kathryn Newton jako Cassie Lang. Za reżyserię widowiska odpowiada Peyton Reed, zaś za scenariusz Jeff Loveness.

Debiut kinowy Ant-Mana 3 jest zaplanowany na 28 lipca 2023 roku. Czekacie?