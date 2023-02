Ant-Man 3 - dlaczego Kang jest równie niebezpieczny dla MCU co Thanos? To będzie "bitwa bogów"

fot. materiały prasowe

Stephen Broussard, producent filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, wyjaśnił dlaczego Kang Zdobywca równie dużym dla MCU, co Thanos. Okazuje się, że kluczowe jest to, jak dobrze złoczyńca rozumie czas i multiwersum. Zobaczcie cały komentarz poniżej.

Thanos jest kimś, kogo ciężko będzie przebić. Złoczyńca wypełnił swój plan i wymazał połowę ludzkości. Choć ostatecznie superbohaterom udało się go pokonać, to jego działania zmieniły świat, a "pstryknięcie" przeszło do historii. Co więcej, choć zagrożenie minęło, to ludzie nadal odczuwają jego skutki: muszą na przykład pogodzić się z faktem, że podczas ich nieobecności wszystko się zmieniło, a ich bliscy dorośli, a nawet zmarli.

Dlaczego Kang jest zagrożeniem na miarę Thanosa?

Producent Ant-Mana 3 stwierdził, że konflikt pomiędzy wariantami Kanga można porównać do bitwy bogów. Bohaterowie złamali kod multiwersum i stworzyli niestabilny sojusz pomiędzy sobą. Do tej pory ludzkość była chroniona i odizolowana, jednak drzwi do wieloświatów zostały wyważone, co widać w Spider-Man: No Way Home i Doktor Strange w multiwersum obłędu. To wszystko rodzi możliwości, ale pociąga też za sobą chaos, gdy różne rzeczy zaczynają się ze sobą zderzać i kolidować, co zdaniem producenta jest naprawdę przerażające.

To, co sprawia, że Kang jest taki niebezpieczny, to fakt, że niemal wplątaliśmy się w bitwę bogów. Thanos w pojedynkę był przerażający. Ale warianty Kanga nawet się ze sobą nie zgadzają - to naprawdę ekscytujące. Nieprzewidywalna natura tego sprawia, że wydaje się to zagrożenie równie straszne, co Thanos, a jednocześnie nie mamy wrażenia, się nie powtarzamy.

