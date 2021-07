Ant-Man 3 - rozpoczęto główne zdjęcia do filmu MCU

fot. Marvel

Podczas gdy prace nad filmem Ant-Man and the Wasp: Quantumania trwają już od kilku miesięcy, jednak bez obsady, w końcu reżyser Peyton Reed potwierdził, że rozpoczęto główne zdjęcia do widowiska. Twórca zamieścił w sieci post, w którym poinformował o tym fanów. Na zdjęciu, które wrzucił do sieci pojawił się rekwizyt znany z pierwszej części przygód Ant-Mana. To brzydki królik, maskotka, którą posiadała Cassie Lang w produkcji z 2015 roku. Wpis reżysera możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Sądząc po tytule ważnym elementem historii będzie Wymiar Kwantowy, który odegrał ogromną rolę w filmie Avengers: Koniec gry. W produkcji ma zostać wprowadzona kolejna wersja złoczyńcy Kanga, który ma być wielkim złym kolejnych faz MCU.

https://twitter.com/MrPeytonReed/status/1419608343413288965

W obsadzie znajdują się między innymi Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michael Douglas oraz Michelle Pfeiffer.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera filmu w USA 17 lutego 2023 roku.