MCU - jak będzie przyszłość Kanga Zdobywcy? Aktor po raz pierwszy komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kang Zdobywca zadebiutował w serialu Loki. A ściślej jedna z jego wersji z multiwersum, która najbliższa jest komiksowemu Immortusowi, ale według reżyserki Kate Herron nim nie jest. Podpisany on został słowami Ten, który Trwa.. Jonathan Majors (Kraina Lovecrafta) do tej pory ani razy publicznie nie wypowiedział się o angażu do MCU i swojej postaci. Po raz pierwszy nastąpiło to w programie o kulisach Lokiego, który miał premierę na Disney+.

Przede wszystkim wyjawił inspirację do tworzenia roli i są to następujące filmy: Czarnoksiężnik z Oz, Bulwar Zachodzącego Słońca, Obywatel Kane oraz Willy Wonka i fabryka czekolady. Majors wyjaśnia, że grając Tego, który Trwa chciał wejść w archetyp czarnoksiężnika. by następnie pokazać, co się wydarzy, gdy znudził się i staje się psotnikiem.

- Gdy poznajemy Tego, który Trwa jest on tak jakby na granicy. Nie wiesz do końca, gdzie się znajduje i sądzę, że ta niejasność jest jedną z najbardziej pokręconych rzeczy z nim związaną. Ten, który Trwa żył wiecznie. Praca z kostiumografem była ciekawym doświadczeniem, bo zdecydowaliśmy, że każda część stroju będzie pochodzić z innego miejsca. Peleryna jest z epoki wiktoriańskiej, buty ma od Czyngis Chana, spodnie z Mongolii i tak dalej. Mieszasz i dopasowujesz to razem, bo to nadaję formę tej postaci.

Marvel/Disney+

Wiemy, że jedna z groźniejszych wersji Kanga pojawi się w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ale można założyć, że inne wersje tego głównego złoczyńcy niewątpliwie mają szansę pojawić się również w wielu innych projektach. Na razie potwierdzono ten jeden występ, ale również nie wiedzieliśmy, że wersja Kanga pojawi się w Lokim.

Jak Ten, który Trwa będzie różnić się od innych Kangów? Tak Majors zapowiada przyszłość tej lub bardziej tych postaci.

- Moim celem przy tworzeniu Tego, który Trwa było stworzenie jak największego płótna. Wychodząc od tego, gdy Kang zaczyna mieszać, nie ma on wyboru i musi być w opozycji do Tego, który Trwa lub być kompletnie od niego inny To właśnie przyciągnęło mnie do tej roli. Kang żyje w tylu różnych wersjach.

Z wypowiedzi aktora płynie klarowny sygnał, że inni Kangowie będą różnić się od tego, którego poznaliśmy w Lokim. Majors to dobry i utalentowany aktor, który już tym epizodem skradł serca fanów MCU, ale wydaje się, że najlepsze dopiero przed nami.