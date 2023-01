Ant-Man 3 - dlaczego film rozpoczyna 5. Fazę MCU? Kevin Feige tłumaczy

Fot. Materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania to widowisko Kinowego Uniwersum Marvela, które rozpocznie 5. Fazę MCU. Jednak dlaczego to właśnie ta produkcja będzie pierwszym widowiskiem nowego etapu uniwersum? Szef Marvel Studios, Kevin Feige, postanowił odpowiedzieć na to pytanie.

Producent stwierdził, że w MCU uwielbiają robić nieoczekiwane rzeczy ze Scottem Langiem. Stwierdził, że zapewne jest on najbardziej niedocenianą postacią w Kinowym Uniwersum Marvela, a przecież w dużej mierze przyczynił się do odwrócenia działań Thanosa w Avengers: Koniec gry. Wobec tego chciano, aby to on rozpoczął 5. Fazę i jako pierwszy z Avengers walczył z nowym głównym złym MCU.

Ant-Man 3 - inspiracje dla filmu

Natomiast scenarzysta filmu, Jeff Loveness, wypowiedział się na temat inspiracji dla historii, którą zobaczymy w produkcji. W rozmowie z SFX stwierdził, że film Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia był inspiracją dla tonacji produkcji, ponieważ jest doskonałym przykładem widowiska, które zmienia się z beztroskiego klimatu w bardziej mroczny, apokaliptyczny. Natomiast jeśli chodzi o postacie, to za wzór scenarzysta uznał Spider-Mana, ponieważ jest on zawsze zabawnym i optymistycznym bohaterem, nawet gdy otacza go katastrofa.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera filmu w polskich kinach 17 lutego.