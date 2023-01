Czarna Pantera 2 - z filmu usunięto wątek przypominający genezę Iron Mana z MCU

Fot. Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to film Kinowego Uniwersum Marvela, który stanowił zamknięcie 4. Fazy MCU. Widowisko wprowadziło do uniwersum postać Riri Williams, znanej również jako Ironheart, genialnej studentki MIT, która zbudowała swoją własną zbroję podobną do tej Iron Mana. Okazuje się, że bohaterka mogła mieć w filmie wątek jeszcze bardziej przypominający początki Tony'ego Starka w MCU.

Dominique Thorne, która wcieliła się w Riri w produkcji, w rozmowie z The Direct wyjawiła, że pierwotnie w filmie był wątek, w którym bohaterka jest więziona razem z Shuri w jaskini w Talokanie. Wówczas rodzi się między nimi nić zrozumienia. Panie miały również pomagać Namorowi w jego projekcie technologicznym, jednak przy okazji planując ucieczkę. To bardzo przypomina wątek Tony'ego Starka z pierwszego filmu o Iron Manie, gdy był przetrzymywany przez terrorystów i pod przykrywką tworzenia dla nich broni, budował własną zbroję.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

W obsadzie filmu znaleźli się Letitia Wright, Tenoch Huerta, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Martin Freeman, Angela Bassett oraz Julia Louis-Dreyfus.