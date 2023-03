MODOK - scenarzysta Ant-Mana 3 odpowiada na krytykę. "Odmawiam słuchania fanów w tej sprawie"

Fot. Marvel

MODOK to nowy złoczyńca MCU, który zadebiutował w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. To, w jaki sposób go pokazano, nie spodobał się jednak niektórym widzom, którzy uznali taką interpretację za zbyt komediową. Jeff Loveness, scenarzysta widowiska, w rozmowie z Vital Thrills odniósł się ich krytyki. Spytany, czy wariant złoczyńcy pojawi się w przyszłych Avengersach, odpowiedział że jeśli tak, to będzie jeszcze głupszy. Zdecydowanie nie zamierza słuchać fanów, którzy chcą zobaczyć go w bardziej poważnej wersji. Zobaczcie jego wypowiedź poniżej i dajcie znać, co sądzicie.

MODOK - scenarzysta Ant-Mana 3 odpowiada na krytykę

Na pytanie o potencjalny występ MODOK-a w Avengersach 5, Jeff Loveness odpowiedział:

Cóż, jeśli powiem tak, to mogę ci obiecać, że będzie jeszcze głupszy. Odmawiam słuchania fanów w tej sprawie. Nie zamierzam stworzyć poważnego MODOK-a. Tak długo, jak będę żywy, ci czterej fani, którzy chcą poważnej adaptacji MODOK-a, jej nie dostaną. Będzie wielką głupią głową. To wszystko.

Scenarzysta dodał, że zawsze będzie walczyć o tę postać. Może przyjąć wszystkie inne ciosy i krytykę, ale jest bardzo zadowolony z tego, co zrobili, jeśli chodzi o MODOK-a.

Powiem tylko, że ludzie, którzy są podzieleni w tej sprawie, są w błędzie. Będę walczyć o MODOK-a. [...] Jestem wielkim fanem komiksów, ty pewnie też. Jesteśmy w Internecie. Ludzie mają swoje opinie. Ale s****syny są w błędzie. Przepraszam, chcesz poważnej wersji MODOK-a? Włącz sobie "Avengersów" na PS5, powodzenia.

Kim jest M.O.D.O.K.? 30 faktów o nowym złoczyńcy MCU

M.O.D.O.K. to zdecydowanie jeden z najbardziej charakterystycznych złoczyńców komiksowego uniwersum Marvela. Poniżej znajdziecie ciekawostki, dzięki którym poznacie go lepiej:

1. Bohater zadebiutował w komiksie "Tales of Suspense" #93 w 1967 roku.