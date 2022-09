Ant-Man 3 - opis zwiastuna. Potężny Kang Zdobywca potrzebuje pomocy Scotta Langa

Fot. Marvel

Podczas D23 Expo Paul Rudd, Evangeline Lilly i Jonathan Majors wyszli na scenę, by opowiedzieć o filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania, który zdaniem odtwórcy głównej roli ma być zupełnie inny niż to, co Marvel pokazał do tej pory w dwóch pierwszych częściach. Emitowano także ekskluzywny zwiastun widowiska, jedynie dla uczestników wydarzenia. Co się w nim wydarzyło?

Wygląda na to, że Kang Zdobywca nie tylko nie chce na razie zabijać Ant-Mana, ale potrzebuje jego pomocy.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - opis zwiastuna

Na początku zwiastuna pokazano jak Scott, Hope i Cassie Lang siedzą w samochodzie. Gdy Hope włącza radio okazuje się, że w tle zostaje puszczony audiobook Scotta - bohater słuchał swojej własnej książki, zatytułowanej Look Out For the Little Guy, a jego towarzyszkom niezbyt się to podoba.

W filmie zostanie więc pokazane, jak duży wpływ miał Ant-Man na popkulturę w MCU, czego przedsmak mieliśmy między innymi w Ms. Marvel. Scott stał się swego rodzaju celebrytą.

W zwiastunie pokazano także życie rodzinne głównego bohatera, w tym jaka jest Cassie, która najwidoczniej zainteresowała się studiami nad Wymiarem Kwantowym i zbudowała urządzenie, które jest przydatne do porozumiewania się w nim. To właśnie ono powoduje problemy – Scott, Cassie, Hope, Janet i Hank zostaną wessani do Wymiaru Kwantowego i poznają postać graną przez Billa Murraya, która wydaje się mieć słabość do Janet.

Kim jest Kang Zdobywca?

Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy.

Ant-Man 3 - Kang więzi bohaterów i chce zatrudnić Scotta

Później zostaje także pokazane, jak Kang Zdobywca więzi Scotta i Cassie w osobnych celach. Gdy Ant-Man informuje go, że jest jednym z Avengersów, złoczyńca jest raczej zaintrygowany, a nie przestraszony tą informacją. Mówi: już cię kiedyś zabiłem - co sugeruje, że Kang zgładził już Scotta w innym uniwersum, co wie, ponieważ może komunikować się ze swoimi wersjami z całego multiwersum.

Kang Zdobywca nie pragnie jednak jeszcze go zabijać. Chce, by Scott zdobył coś, co zostało mu skradzione. Ant-Man nie jest jednak zainteresowany pomaganiem mu, więc kończy złapany za gardło i rzucony na ścianę przez złoczyńcę.

Nie pojawiło się więcej opisu zwiastuna, więc prawdopodobnie tak się zakończył, zostawiając widza z zagadką, czy Scott w końcu ulegnie prośbie złoczyńcy.

Ant-Man 3 - premiera 17 lutego 2023 roku w kinach.