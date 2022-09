Ant-Man 3 - reżyser filmu o występie Jonathana Majorsa w roli Kanga. Pada śmiałe porównanie

Disney+

Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania rozpocznie 5. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. W produkcji pojawi Kang (przynajmniej jedna z jego wersji), który ma być również głównym złoczyńcą kolejnych faz MCU, zastępując tym samym Thanosa. W rolę antagonisty wciela się Jonathan Majors. Peyton Reed, który stanął za kamerą projektu, w rozmowie z The New York Times wypowiedział się o występie aktora w jego filmie. Co najciekawsze porównał Majorsa do młodego Marlona Brando. Uzasadnił to tym, że wnosi on podobną energię i prezencję, która podbija historię na nowy poziom.

Ant-Man 3 - o czym film?

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Jednak pewne przecieki odnośnie historii informowały, że praktycznie całość akcji filmu będzie dziać się w Wymiarze Kwantowym. Oprócz Kanga w filmie mamy zobaczyć innego, kultowego złoczyńcę Marvela, M.O.D.O.K.A., który ma odegrać większą rolę w kolejnych projektach MCU.

fot. materiały prasowe

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i wspomnianego Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera filmu na świecie 17 lutego 2023 roku.