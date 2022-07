Ant-Man 3 - wyciek trailera. Jak będzie wyglądać MODOK w MCU? Kluczowa zmiana

Źródło: Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to nowe widowisko MCU. Fani nie mogą się doczekać, by zobaczyć Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę na dużym ekranie, jednak złoczyńca nie będzie sam. Dołączy do ikoniczny MODOK.

Na San Diego Comic-Con pokazano pierwszy materiał wideo z Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Choć nie jest dostępny online, fani podzielili się wrażeniami z seansu. I wygląda na to, że MODOK w MCU może być trochę inny niż to, do czego przywykliśmy.

Ant-Man 3 - kim jest MODOK?

MODOK - czyli Mechanized Organism Designed Only for Killing - to gigantyczna głowa z małymi rękami i nogami. W oryginale postać początkowo nazywała się George Tarleton i była pracownikiem Advanced Idea Mechanics. Firma zaczęła jednak na nim eksperymentować, dzięki czemu zyskał nadludzki intelekt. To doprowadziło do powiększonej czaszki i wspomnianego nietypowego wyglądu. MODOK zdobył też tron, na którym mógł zasiąść.

Fot. Marvel

MODOK w MCU - fanowski szkic

W zwiastunie Ant-Man and the Wasp: Quantumania ponoć pokazano jedynie pojedyncze ujęcie postaci, jednak to wystarczyło, by fani zauważyli kluczową zmianę. Wygląda na to, że postać jest w pełni zautomatyzowana i mechaniczna. Choć MCU zostawiło gigantyczną twarz bohatera nienaruszoną, to miałaby być cała złota z czerwonymi oczami.

Jeden z fanów naszkicował, jak wyglądał MODOK w zwiastunie.

https://twitter.com/FanboyGhibli/status/1552015867730444288

Wciąż nie nie żadnych informacji na temat tego, jaki aktor mógłby się wcielać w bohatera.

