Ant-Man 3 - oto oficjalny, wymowny tytuł. Kang nadciąga; recasting jednej z postaci

W trakcie Dnia Inwestora Disneya Kevin Feige filmowi Ant-Man 3 poświęcił co prawda zaledwie chwilę, ale ujawnione przez szefa Marvel Studios informacje i tak staną się nie lada gratką dla wszystkich fanów MCU. Wiemy już więc, że oficjalny tytuł produkcji brzmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania, co wyraźnie sugeruje powiązanie ekranowej historii z Wymiarem Kwantowym.

Jakby tego było mało, Feige zdradził, że zgodnie z poprzednimi spekulacjami to właśnie w tej produkcji w Kinowym Uniwersum Marvela zadebiutuje Kang Zdobywca, w której to postaci upatruje się kolejnego wielkiego złoczyńcy całego projektu. W jego rolę wcieli się Jonathan Majors.

Reżyser Peyton Reed zdecydował się także na recasting postaci Cassie Lang. W tej roli zobaczymy Kathryn Newton (Piękna i rzeźnik); przypomnijmy, że wcześniej bohaterkę portretowały Abby Ryder Fortson i Emma Fuhrmann.

Newton dołączyła tym samym do obsady, w której znajdują się już Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas i Michelle Pfeiffer.

Oto logo filmu:

