Pati powraca z 2. sezonem i pierwszymi zdjęciami. Nowe informacje o spin-offie Skazanej

Pati to serial stworzony przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery, który jest spin-offem popularnej Skazanej z 2021 roku. Pierwszy sezon dobrze się przyjął i postanowiono go przedłużyć o kolejny. Warner Bros. Discovery opublikowało właśnie pierwsze szczegóły na temat 2. odsłony. Oto opis fabuły, nowi członkowi obsady, a także pierwsze zdjęcia z produkcji.

2. sezon serialu Pati ma zadebiutować na platformie Max 27 czerwca 2025 roku. Kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień w piątek. Oto pierwsze zdjęcia z 2. sezonu z powracającą w głównej roli Aleksandrą Adamską:

Pati: sezon 2 - opis fabuły i obsada

Pati jest po odsiadce w więzieniu i próbuje wrócić do normalnego życia. Razem z Krystianem wraca do rodzinnego Pucka. Krystian wyjeżdża do Szwecji z powodu pracy, której Pati szuka na miejscu. W Szwecji Krystian zostaje uwikłany w sprawę przemytu narkotyków po tym, jak Edi go wystawił i samemu musi znaleźć pracę. Pati z kolei ubiega się o mieszkanie readaptacyjne, które będzie dzielić z dwiema kobietami po wyrokach. Jedna z nich, Lena od lat żyje w cieniu siostry Sylwii, która ją manipuluje. To właśnie Sylwia namówiła ją do kradzieży i zniszczyła jej relację z chłopakiem. Pati instynktownie bierze Lenę pod swoje skrzydła, starając się dać jej choć odrobinę spokoju i wsparcia. Kiedy ich więź się zacieśnia, Sylwia ma z tym coraz większy problem. Napięcie narasta, a konflikt wkrótce wymyka się spod kontroli…

W 2. sezonie powróci Konrad Eleryk, Grażyna Bułka, Ina Sobala, Piotr Łukaszczyk oraz Marcin Sitek.

Nowe nazwiska w obsadzie to: Blanka Kot, Karolina Gruszka, Jadwiga Basińska, Delfina Wilkońska, Mary Pawłowska, Kuba Jankiewicz, Ditte Berkeley-Schultz, Julian Świeżewski, Karol Bernacki, Jan Litvinovich, Nam Bui Ngoc, Marcin Sztabiński i Krzysztof Surówka.

Autorami scenariusza są Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 1-3) oraz Katarzyna Krzysztopik (odcinki 4-6). Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwali Adrian Panek (odcinki 1-3) oraz Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 4-6), a zdjęcia realizowali Łukasz Gutt (odcinki 1-3) i Klaudiusz Dwulit (odcinki 4-6).