Ant-Man 3 - recenzje w sieci. Wynik blisko najgorszego filmu MCU

Ant-Man i Osa: Kwantomania niestety nie będzie raczej tym, na co liczyli fani Kinowego Uniwersum Marvela. Fakt rozpoczęcia nowej fazy i pokazania w pełnej krasie głównego antagonisty tego rozdziału uniwersum, to najwyraźniej za mało. Na ten moment film MCU ma 53% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes (72 pozytywne i 63 negatywne), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 5.90/10.

Tym samym jest to jedna z najgorzej ocenianych produkcji MCU w historii. Krytycy zauważają między innymi, że jest to niezła komedia, ale fatalny dramat i słabo prezentujące się kino science fiction, które marnuje potencjał wszystkich występujących w nim aktorów, na czele z Evangeline Lilly i Michaelem Douglasem. Kwantomania jest określana początkiem nowej fazy, ale nie ma w sobie nic, co by na to wskazywało jeśli chodzi o nowe elementy. To typowa dla MCU produkcja, która odtwarza sprawdzone elementy. Są też głosy, że film ma chaotyczną strukturę i duży bałagan w prowadzeniu wątków, co wypacza wszystkie zalety, które Ant-Man miał w pierwszym filmie. Najczęściej pojawia się zarzut, że Ant-Man i Osa: Kwantomania nie wywołuje żadnych emocji. To po prostu kolejny film, który musiał powstać w celu kontynuowania tego uniwersum, a który studio ma nadzieję spieniężyć obietnicami o pojawieniu się ważnych dla tego świata elementów.

Jeśli zaś chodzi o pozytywne recenzje, chwalony jest przede wszystkim Kang, którego ustanowił ten film i nakreślił jego motywacje (nawet jeśli są mocno abstrakcyjne). Jonathan Majors wypada świetnie w tej roli. Wielu recenzentów chwali też wykreowany Wymiar Kwantowy i dobre tempo, które wypełnione jest gagami i postaciami, które da się lubić. Są krytycy twierdzący, że Kwantomania to dobre otwarcie 5. fazy. Nie jest może to wymarzony start, ale na pewno udało się sprostać zadaniu.

