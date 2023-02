Ant-Man i Osa: Kwantomania - reżyser nie chciał filmu, który będzie przystawką przed Avengers. Tłumaczy pojawienie się M.O.D.O.K.A.

Fot. Marvel

Akcja filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania rozgrywać się będzie w Wymiarze Kwantowym, a tam bohaterowie spotkają Kanga Zdobywcę oraz M.O.D.O.K.A., stanowiących dla nich zagrożenie. Corey Stoll, który grał Darrena Crossa (znanego również jako Yellowjacket) w pierwszym Ant-Manie, powraca aby wcielić się w kultową postać z komiksów.

Za kamerą widowiska ponownie stanie Peyton Reed, który ujawnił w nowym wywiadzie między innymi to, jak wprowadzono do filmu wspomnianego M.O.D.O.K.A.:

Dużo rozmawialiśmy o tym w trakcie rozwijania naszej historii, a plan na M.O.D.O.K.a w MCU był poruszany od jakiegoś czasu. Stephen Broussard [producent filmu - przyp. red.] wiedziałby lepiej ode mnie, ale w przypadku innych filmów były rozmowy na temat tego, czy M.O.D.O.K. będzie tu pasować? Jak to będzie wyglądać w live-action? Ale wtedy trafiliśmy na pomysł, jak wprowadzić naszą rodzinę bohaterów do Wymiaru Kwantowego i jak może dojść do kontaktu z Kangiem. Skąd Kang będzie miał wiedzę na temat naszej Rodziny Mrówek? Wtedy przyszło mi do głowy, "co się dzieje Yellowjacketem na końcu pierwszego Ant-Mana?" To mi zaświtało i przedstawiłem pomysł Broussardowi, a potem Kevinowi [Feige] i poszliśmy w to. Pamiętam, że zadzwoniłem do Coreya Stolla i rozmawiałem z nim o tym, "co by było, gdyby to się stało?" A on ekscytował się po drugiej stronie słuchawki i powiedział, że "jeśli to zrobicie, wchodzę w to". Spodobało mu się to, bo też jest komiksowym nerdem.

Reed wypowiedział się też na temat samego filmu, podkreślając jego wielkie ambicje. Stawka znacznie urosła, a reżyser nie chciał znowu filmu, który dzieje się między dwoma częściami Avengers lub tylko wprowadza do kolejnej produkcji o drużynie herosów. Dał w studio wszystkim do zrozumienia, że chce stworzyć film równie wielki jak odsłony Avengers.

Mamy też wypowiedź Jonathana Majorsa dla IGN, który zapytany został o to, czy Kang mógłby paść ofiarą teorii, według której Ant-Man pokonuje Thanosa poprzez dostanie się do jego... tyłka. Aktor odpowiedział krótko:

Absolutnie, nie. Nie. Ponieważ on jest na to za mądry. Nie doszłoby do tego. Zaufaj mi, to by się nie stało.

Premiera filmu 17 lutego 2023 roku.