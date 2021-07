Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Corey Stoll powróci jako Yellowjacket?

Źródło: Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to kolejna odsłona przygód Ant-Mana i Osy, w których ponownie wcielą się Paul Rudd i Evangeline Lilly. Możemy jednak być pewni, że nie będzie to typowy film o duecie superbohaterów i najpewniej będzie mieć on ważne znaczenie dla opowiadanej w 4. fazie MCU historii.

Wcześniej oficjalnie zapowiadano, że złoczyńcą filmu będzie Kang Zdobywca (Jonathan Majors). Wygląda jednak na to, że nie tylko on uprzykrzy życie bohaterom. Evangeline Lilly na swoim Instagramie w maju opublikowała pierwszą stronę scenariusza filmu, podpisując zdjęcie hasztagami z aktorami biorącymi najprawdopodobniej udział w produkcji. Wśród nich wymieniła #CoreyStoll, a zatem aktora wcielającego się w Yellowjacketa w pierwszym Ant-Manie. Jak pamiętamy, postać ta zginęła, ale w świecie inspirowanym komiksami, nigdy nie można być tego pewnym. Teraz powraca ten temat za sprawą scenarzystki Joanny Robinson, która w podcaście dla Vanity Fair potwierdziła, że aktor powróci w jakiejś formie.

Być może ma to związek z Wymiarem Kwantowym i znowu doświadczymy czegoś na wzór podróży w czasie? Sugeruje to w końcu także postać Kanga, a zatem fani mogą oczekiwać naprawdę zwariowanych rzeczy.