Marvel - Iron Man stworzył jedną z najbardziej przerażających zbroi w historii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel rozpoczął wydarzenie Extreme Carnage. W Stanach Zjednoczonych właśnie zadebiutował otwierający je zeszyt Alpha #1, w którym do uniwersum Domu Pomysłów na dobre wrócił Carnage. Jak się okazało, symbiont po rozszarpaniu przez nasłane na niego przez Venoma rekiny ocalał na dnie morza, by później przemieszczać się od gospodarza do gospodarza, zaczynając od planktonu, a kończąc na kapitanie statku rybackiego i agencie rządowym. Wiemy już także, że dużą rolę w evencie odegra Iron Man, który zaprezentował nową zbroję.

W trakcie King in Black Stark połączył swój słynny kostium Extremis z symbiontem, próbując dzięki niemu przywrócić do życia Eddiego Brocka. Z Alpha #1 dowiadujemy się, że Tony zatrzymał ten strój, pracując później nad jego udoskonaleniem. W ten sposób powstał przedmiot, który sam heros określił jako Extrembiote. Spójrzcie sami:

Extreme Carnage Alpha #1 - plansze

W czasie rozmowy z Flashem Thompsonem aka Anti-Venomem Iron Man przyznał, że jest w stanie kontrolować Extrembiote podobnie jak inne zbroje, jednak ten stan rzeczy nie potrwa długo - Venom powiedział Starkowi, iż nie będzie on mógł bez końca panować nad kostiumem, którego integralną częścią jest żywy symbiont.

Tony szykuje strój nad ewentualny, kolejny bój z symbiontami, na które w chwili obecnej poluje amerykański rząd. To dlatego poprosił on Thompsona, by ten zlokalizował Carnage'a i inne kosmiczne pasożyty.