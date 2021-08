Ant-Man - ciekawostki o filmie. Tych rzeczy mogliście nie wiedzieć

fot. Marvel Studios

Ant-Man to superbohaterski film wchodzący w skład MCU, który trafił do kin w 2015 roku. W Scotta Langa wcielił się Paul Rudd. W pozostałych rolach wystąpili: Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Peña, Tip "T.I." Harris, Anthony Mackie, Wood Harris, Judy Greer i David Dastmalchian. Hanka Pyma zagrał Michael Douglass.

Film opowiada o Scotcie Langu, który musi pomóc w obronie zmniejszającej technologii Ant-Mana, wynalezionej przez Hanka Pyma. Bohater planuje więc napad, by uratować świat przed nikczemnymi działaniami Darrena Crossa.

Początkowo Marvel Studios zatrudniło do wyreżyserowania filmu Edgara Wrighta, który również odpowiadał za scenariusz napisany wraz z Joe Cornishem. Na przestrzeni lat był on wielokrotnie zmieniany. W 2014 roku Wright zrezygnował z funkcji reżysera ze względu na różnice kreatywne. Pałeczkę po nim przejął Peyton Reed, a poprawkami do scenariusza zajęli się Adam McKay i Paul Rudd.

Superprodukcja zarobiła 519 milionów dolarów na całym świecie. Film otrzymał raczej pozytywne oceny, a chwalono go za humor, lekkość historii, efekty specjalne i dobrą obsadę.

Ant-Man - ciekawostki

Początkowo film miał skupić się na oryginalnym Ant-Manie – Hanku Pymie. Jednak producenci zdecydowali, że ta postać nie jest przyjazna rodzinie, bo w jednej z jego komiksowych wersji wykorzystywał swoją dziewczynę. Skupiono się więc na Scotcie Langu, a Pym stał się jego mentorem i postacią drugoplanową.