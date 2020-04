Stargirl - aktorka o crossoverze serialu z produkcjami Arrowverse. Nowy zwiastun

Stargirl to nowy serial platformy DC Universe i stacji The CW. Opowiada on o tytułowej, młodej bohaterce. Gwiazdą produkcji jest Brec Bassinger. Aktorka w rozmowie z IGN przyznała, że odbyły się rozmowy dotyczące crossoveru jej produkcji z serialem Flash, wchodzącym w skład Arrowverse. Bassinger przyznała jednak, że są one dopiero na wstępnym etapie. Dla przypomnienia w Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach, ostatnim crossoverze seriali Arrowverse dowiedzieliśmy się, że Stargirl istnieje w tym świecie.

Ponadto twórca projektu Geoff Johns zdradził, że w produkcji pojawi się nawiązanie do Zielonej Latarni w wersji Alana Scotta i Flasha Jaya Garricka, członków oryginalnej drużyny Justice Society of America, która pojawi się w serialu. W pierwszym odcinku mamy zobaczyć ich zdjęcie. Johns zdradził, że są plany na przyszłość dotyczące tych postaci.

Pojawił się również nowy zwiastun serialu:

Stargirl - premiera serialu 18 maja na platformie DC Universe i dzień później na antenie The CW.