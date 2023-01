Ant-Man i Osa: Kwantomania - trwają dokrętki. Czy jest problem z filmem MCU?

fot. Marvel

Ant-Man i Osa: Kwantomania ma premierę za kilka tygodni, więc wszyscy wydają się zaniepokojeni faktem, że trwają dokrętki. Jest to co prawda standard praktycznie w każdej hollywoodzkiej superprodukcji, ale nigdy nie odbywają się one tak blisko premiery, która odbędzie się 17 lutego, a film musi być gotowy na początku miesiąca na pierwsze pokazy promocyjne dla choćby dziennikarzy.

Ant-Man 3 - dokrętki

Po fotce opublikowanej w mediach społecznościowych jednak widzimy, że scena rozgrywa się niedaleko sklepu ze słodkościami, który widzieliśmy w zwiastunie. Wyraźnie widać więc, że nie jest to coś, co wymaga efektów specjalnych, a tym samym może nie stanowić problemu. Jednakże na ten moment nie wiemy, ile czasu dokrętki mają potrwać. Z raportów mediów dowiadujemy się, że wystartowały 6 stycznia. Trudno więc na podstawie tego ocenić, czy film ma problemy, bo równie dobrze te sceny mogą nie mieć znaczenia z powodu braku CGI. Nie zmienia to jednak faktu, że tak późno przeprowadzone dokrętki są niepokojące.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - czas trwania

Ujawniono, że będzie to najdłuższy film z serii Ant-Man. Jego czas trwania to 2 godziny 5 minut. Poprzednie części zamykały się w okolicach dwóch godzin. Pamiętajmy, że podawany czas trwania to całość z napisami końcowymi.

Przypomnijmy, że z uwagi na krytykę MCU przy ostatnich tytułach za wyjątkiem Czarnej Pantery 2, Ant-Man 3 będzie pod większą presją. Tym bardziej, że ten film rozpocznie 5. faze MCU i z uwagi na wprowadzenie Kanga Zdobywcy będzie kluczowy dla rozwoju głównej historii filmowego uniwersum Marvela.

9 stycznia 2023 roku mamy dostać nowy zwiastun widowiska.