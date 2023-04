Ant-Man i Osa: Kwantomania online - premiera w Disney+. Jest data

fot. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania w Disney+ już w maju 2023 roku. Marvel Studios oficjalnie ogłosił, że film trafi do platformy streamingowej na całym świecie już 17 maja w godzinach porannych czasu polskiego. Na razie film jest dostępny online w serwisach VOD, w których trzeba zapłacić za dostęp do danego tytułu. Disney+ jest platformą opartą na subskrypcji, więc każdy użytkownik będzie mógł obejrzeć Ant-Mana 3 w ramach wykupionego abonamentu.

Ant-Man 3 - o czym jest film?

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton) będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe.

Przypomnijmy, że Ant-Man 3 jest uważany za do tej pory najgorszy film MCU. Zebrał on fatalne oceny widzów oraz krytyków, co też przełożyło się na rozczarowujące wyniki box office.

