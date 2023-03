Ant-Man i Osa: Kwantomania - nie milkną echa sceny po napisach. Producent o jej znaczeniu

Marvel

Ant-Man i Osa: Kwantomania pokazuje nam debiut postaci Kanga, w którą wciela się Jonathan Majors. W serialu Loki widzieliśmy jeden z jego wariantów, natomiast teraz bohaterowie zmierzyli się z jego silniejszą wersją. Po zwycięstwie odniesionym przez Ant-Mana i resztę, otrzymujemy scenę po napisach, w której pojawia się najpierw trójka innych wariantów Kanga.

Saga Multiwersum bywa szalona, a za taką należy uznać pierwszą scenę po napisach. Widzimy w niej na początku trzech innych Kangów, a później też całą arenę wypełnioną mnóstwem wariantów. Budzi to wiele pytań fanów, szczególnie to, jak zostanie to wykorzystane w kolejnych produkcjach i jak mogą poradzić sobie z tym zagrożeniem Avengersi. Producent filmu, Stephen Broussard w jednym z wywiadów skomentował scenę po napisach potwierdzając, że ma ona duże znaczenie dla MCU. Przede wszystkim przypomina fanom, że Ten, który trwa z finału Lokiego i Kang z Ant-Man i Osa: Kwantomania, to ujęcia tej samej postaci z innych linii czasowych.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - kim są postacie ze sceny po napisach?

Rama-Tut - tożsamość jednego z wariantów wydaje się oczywista. Jest to Nathaniel Richards z przyszłości, który znudził się spokojnym światem i po wynalezieniu wehikułu czasu, postanowił zostać faraonem w Starożytnym Egipcie. Rama-Tut w MCU wydaje się być u szczytu swojej potęgi, bazując na tym, jak jest ubrany i prawdopodobnie jest zadowolony z podbicia okresu, do którego się wybrał. Przynajmniej na razie.

Później dodaje, że jest jedna scena w filmie, która podpowiada na temat tego, co może wydarzyć się później. Chodzi o moment, w którym Ant-Man korzysta z pomocy wielu innych swoich wariantów do osiągnięcia celu. Nieskończenie wiele Kangów daje ogromne możliwości zarówno tej postaci, jak i twórcom, którzy pisać będą kolejne historie. Określa zatem scenę po napisach swego rodzaju przekazaniem pochodni, ale na razie nie może zdradzić nic więcej. Wspomina jednak, żebyśmy oczekiwali niespodziewanego jeśli chodzi o Kanga i film Avengers: The Kang Dynasty.