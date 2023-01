Ant-Man i Osa: Kwantomania - bohater może zginąć? Teoria sugeruje plan Scotta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jednym z głównych tematów dyskusji po zwiastunie filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania była kwestia ewentualnej śmierci Scotta Langa. Trailer wyraźnie sugeruje, że superbohater nie ma szans z Kangiem i może ta sytuacja zakończyć się dla niego tragicznie. Portal CBR opublikował teorię, która może sugerować, co tak naprawdę w tej kwestii może się wydarzyć. Nie jest to oczywiście żadne potwierdzenie, więc traktujcie to jako ciekawostkę i temat do dyskusji, nie pewnik.

Ant-Man 3 - teoria

Cała historia wydaje się walką Dawida z Goliatem, w której bohater stoi na przegranej pozycji. Za wytrych do tajemnicy potencjalnej śmierci Scotta Langa ma służyć scena, w której widzimy, jak Ant-Man i tysiące jego kopii (alternatywnych wersji z multiwersum?) robią górę, by jeden z nich mógł dorwać urządzenie potrzebne Kangowi. Teoria sugeruje więc, że ten motyw ma związek z multiwersum i najwyraźniej to są jego warianty, czyli wersje z alternatywnych światów równoległych.

To doprowadza ich do wniosku, że gdy widzimy Scotta Langa walczącego z Kangiem, nie jest to "nasz" Scott z Avengers: Koniec gry, tylko jego alternatywna wersja. Zakłada się, że ten Scott bez wahania poświęciłby życie, aby uratować swoją rodzinę i stąd słowa, że nie musi wygrać, ale obaj muszą przegrać. Jednak w tym aspekcie śmierć Scotta, odesłanie rodziny do świata rzeczywistego wiązałoby się z tym, że oryginalny Scott zostałby tutaj znów uwięziony (tak jak przed Avengers: Koniec gry). Tylko Kang Zdobywca nie wiedziałby, że zabił jego wariant.

To wszystko miałoby mieć związek z większym planem Ant-Mana, który dzięki swoim mocom ukrywałby się w wymiarze kwantowym i obserwował działania Kanga bez jego wiedzy. Jako że film miałby bezpośrednio wprowadzić widza do Avengers: The Kang Dynasty, wiedza zdobyta przez Ant-Mana byłaby kluczowa w wojnie ze złoczyńcą.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera 17 lutego 2023 roku w kinach. Wówczas się przekonamy, czy teoria się potwierdzi.

