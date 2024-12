Najbardziej znienawidzone fikcyjne postacie 2024 roku. TA osoba z Rodu smoku wygrywa!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Najbardziej znienawidzone fikcyjne postacie 2024 roku to nie ranking oparty na bohaterach źle napisanych, słabo zagranych i przez to nielubianych. Kochamy nienawidzić niektórych protagonistów i antagonistów! Nadszedł czas na podsumowanie 2024 roku pod tym kątem, by sprawdzić, kto zdobył ten tytuł.

Dlaczego znienawidzone postacie są doceniane?

Trafienie do takiego rankingu to swoista chluba dla aktora, ponieważ oznacza, że świetnie wykonał swoją pracę. Przypominamy słynne wypowiedzi Leny Headey z czasów emisji Gry o tron. Aktorkę wielokrotnie spotykały uszczypliwości i nieprzyjemne uwagi za rolę Cersei. Headey nigdy się tym nie przejmowała, bo świadczyło to o tym, jak wybitnym czarnym charakterem była jej postać. Zapewne wielu aktorów, których bohaterowie znaleźli się w tym zestawieniu, ma podobne podejście.

Zobacz także:

Najbardziej znienawidzone fikcyjne postacie 2024 roku

Ranking został stworzony przez portal Ranker na podstawie głosów internautów. To wynik tysięcy opinii osób, które zdecydowały, kogo najbardziej nienawidziły w 2024 roku. Nie zabrakło tu kinowych pewniaków, takich jak Feyd z Diuny 2, Dementus z Furiosy czy Gail z Kaskadera. Ciekawostką jest obecność głównej bohaterki serialu Emily w Paryżu. To wyraźne podkreślenie problemów tego serialu – czy rzeczywiście widzowie „kochają ją nienawidzić”? A może Emily to już tak toksyczna i irytująca postać, że widzowie po prostu mają jej dość?

Ranking na podstawie filmów i seriali z ostatnich 12 miesięcy

Najwięcej reprezentantów w rankingu ma serial Ród smoka. Nie dziwi nikogo, że na szczycie zestawienia znalazła się właśnie TA postać.

Najbardziej znienawidzeni bohaterowie filmów - kochamy ich nienawidzić

Lista nikogo nie zaskoczy?

Toksyczni bohaterowie z seriali - ranking

Lista jest długa, ale jej podium zdominował jeden serial. Domyślacie się który? Dajcie nam znać w komentarzu.