Ant-Man i Osa: Kwantomania - kogo w filmie gra William Jackson Harper?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ant-Man i Osa: Kwantomania to kolejne widowisko MCU, które rozpocznie 5. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. W październiku pojawiła się informacja, że w filmie zagra znany z serialu Dobre miejsce, William Jackson Harper. Teraz do sieci trafiła widomość na temat tego, w kogo może się wcielić.

Otóż według popularnego scoopera, Daniela Richtmana, zwykle bardzo dobrze poinformowanego w sprawach widowisk komiksowych, Harper wciela się w postać o pseudonimie Quaz. Jest on opisywany jako telepata, będący częścią grupy rebeliantów, walczącej przeciwko Kangowi. Fani od razu zaczęli sugerować, że to może być bohater z komiksów znany jako Quasar, jednak Richtman wydaje się być przekonany, że to całkiem nowa postać. Oczywiście jest to na razie plotka. Jednak sądząc po dotychczasowych informacjach udostępnianych przez Richtmana, jest ona bardzo prawdopodobna.

Ant-Man i Osa: Kwantumania

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera filmu na świecie 17 lutego 2023 roku.