Marvel - Ultron wróci w aktorskiej produkcji MCU? Złoczyńca mógł przeżyć starcie z Avengers

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Nie jest wykluczone, że Marvel rozważa, by Ultron powrócił do MCU w którymś z aktorskich projektów - o takim obrocie spraw donosi zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii produkcji superbohaterskich serwis The Cosmic Circus. Przypomnijmy, że ikoniczny złoczyńca jak do tej pory pojawił się w filmie Avengers: Czas Ultrona, a także - w swojej innej wersji - w animowanym serialu A gdyby...? (odnotujmy jeszcze, że w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu widzieliśmy drony Ultrona).

Od dłuższego czasu w sieci trwają spory o to, czy antagonista mógł przeżyć bitwę o Sokowię. Przypomnijmy, że na ekranie zobaczyliśmy scenę, w której Vision niszczy szczątki Ultrona - nie pokazano jednak momentu śmierci samego łotra. Jak ujawnia teraz The Cosmic Circus:

Według jednego z naszych źródeł sztuczna inteligencja Ultrona nie została całkowicie zniszczona w czasie wydarzeń ukazanych w filmie o Avengers. Pozostałości po złoczyńcy są nadal aktywne, lecz pozostają w uśpieniu.

Na podstawie powyższych rewelacji amerykańskie portale popkulturowe zaczęły spekulować, w której aktorskiej produkcji moglibyśmy ponownie zobaczyć Ultrona - najczęściej w tym kontekście przywołuje się seriale Disney+, Armor Wars i Vision Quest.

