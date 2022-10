Ant-Man 3 - zwiastun w drodze? Wiele na to wskazuje

fot. Marvel

Po tym, jak na D23 Expo pokazano ekskluzywny zwiastun filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, producent projektu Brian Gay zapowiedział, że na jesieni możemy spodziewać się większych atrakcji. Przypominamy, że specjalny trailer Ant-Mana 3 na D23 Expo mogli obejrzeć tylko uczestnicy wydarzenia. Nic więc dziwnego, że wszyscy wyczekują pierwszego ogólnodostępnego zwiastuna, który prawdopodobnie lada moment pojawi się w sieci.

Ant-Man 3 - zbliżający się trailer

Wygląda na to, że twórcy są gotowi, by zaprezentować światu pierwszy materiał z filmu. Oficjalne konto Ant-Mana na Twitterze opublikowało post z treścią: "T̶i̶n̶y̶ BIG things [are] coming..." wskazując, że wiadomości mające związek ze zmieniającym rozmiar bohaterem są na horyzoncie. Za tą tezą przekonuje reakcja środowiska odpowiedzialnego za marketing filmu. Prezes marketingu Walt Disney Studios - Asad Ayaz i starszy kierownik marketingu cyfrowego - Yazmin Slim udostępnili post, wskazując, że ta wiadomość prawdopodobnie ma coś wspólnego z Ant-Manem 3.

Jeśli zwiastun pojawi się w ciągu najbliższych 24 godzin, to najprawdopodobniej dojdzie do tego podczas typowego dla Marvel Studios wydawania zwiastunów o 18:00. Możemy się tego spodziewać również w czasie trawania meczu Monday Night Football, w którym zmierzą się Chicago Bears i New England Patriots.

Ant-Man 3 ma się ukazać w kinach 17 lutego 2023 roku.