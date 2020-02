The Lord of The Rings: Gollum w tarapatach? Główny inwestor niezadowolony

The Lord of the Rings: Gollum to przygodowa gra akcji od studia Daedalic Entertainment. Okazuje się, że tytuł ten może mieć pewne problemy. Bastei Lübbe, większościowy udziałowiec studia, jest rozczarowany zainteresowaniem innej produkcji od tej ekipy deweloperów - A Year of Rain, która przyniosła ogromne straty finansowe. To może zaś spowodować efekt domina, który przełoży się na równie niezadowalającą popularność gry w uniwersum Władcy Pierścieni.

Większościowy udziałowiec wystosował komunikat, w którym wyraża chęć zmiany pozycji Deadalic i modelu biznesowego studia.

Model biznesowy naszego 51-procentowego udziału finansowego okazuje się niezrównoważony. Dlatego wraz z akcjonariuszem mniejszościowym przeanalizujemy teraz wszystkie opcje zmiany pozycji Daedalic Entertainment i jej modelu biznesowego .

Nie jest to jednoznaczne z tym, że prace nad The Lord of the Rings: Gollum zostały wstrzymane, ale każda tego typu zmiana, restrukturyzacja czy modyfikacja może wpłynąć na proces produkcyjny i przyczynić się do zmian w rozgrywce lub przesunięcia daty premiery. Ta ostatnia nie została jeszcze ujawniona, choć wiemy, że gra ma zadebiutować w 2021 roku.