Anthem NEXT trafia do kosza. Produkcja BioWare otrzyma obiecywanej aktualizacji

EA

Anthem trudno uznać za sukces. Szumnie zapowiadana produkcja trafiła na rynek w styczniu 2019 roku, zebrała bardzo przeciętne oceny, a liczba graczy kurczyła się w naprawdę szybkim tempie. Jakiś czas po premierze twórcy podjęli decyzję o próbie uratowania tego tytułu. To właśnie wtedy zapowiedziano Anthem NEXT, czyli ogromną aktualizację, która miała zmienić i poprawić wiele aspektów gry. Teraz jednak dowiedzieliśmy się, że projekt ten trafił do kosza i nigdy nie zostanie ukończony.

W krótkim wpisie na oficjalnej stronie poznajemy powody tej decyzji. Wynika to między innymi z pandemii koronawirusa, która utrudnia prace i sprawia, że wprowadzenie pewnych rzeczy w życie byłoby niemożliwe bez nadmiernego obciążania pracowników.

Tworzenie gier jest trudne. Takie decyzje też nigdy nie są łatwe. Musimy skupić się na tym, by rozwijać kolejne produkcje z serii Dragon Age i Mass Effect, jednocześnie zapewniając dalsze aktualizacje Star Wars: The Old Republic – czytamy we wpisie.

Poinformowano również, że samo Anthem nie zakończy jeszcze żywota. Serwery nadal będą aktywne, można spodziewać się też kolejnych pomniejszych aktualizacji, które będą eliminować błędy itp.