Star Wars: Republic Commando powróci po latach. Gra wkrótce trafi na Switcha i PS4

LucasArts

Star Wars: Republic Commando to pierwszoosobowa strzelanka, która oryginalnie zadebiutowała na rynku w 2005 roku. Produkcja autorstwa LucasArts spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony recenzentów (średnia jej ocen w serwisie Metacritic to 78/100) i zdobyła grono wiernych fanów. W tym roku, po ponad 15 latach od premiery, powróci w nieco odświeżonym wydaniu. To trafi na konsole Nintendo Switch i PlayStation 4 już tej wiosny.

Gracze mogą spodziewać się drobnych ulepszeń – m.in. wyższej rozdzielczości czy wsparcia dla trofeów na konsoli Sony. Za port odpowiada studio Aspyr Media, a zainteresowani zapłacą za niego 60 zł. Wydaje się to odpowiednią ceną, jak za produkcję, której korzenie sięgają 2005 roku.

Opublikowano też pierwszy zwiastun. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje.

Nieco dziwić może wybór platform, na których pojawi się odświeżone Star Wars: Republic Commando. Warto bowiem przypomnieć, że oryginał pojawił się wyłącznie na PC i Xboksie.