Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

Anthony Hopkins jest jednym z najlepszych aktorów w historii kina. Zdobył dwa Oscary za główne role w filmach Ojciec i Milczenie owiec, w których wcielał się odpowiednio w starszego mężczyznę z demencją i w przerażającego seryjnego mordercę. Do tego był nominowany jeszcze 4 razy do nagrody Akademii Filmowej.

87-letni aktor może się pochwalić naprawdę bogatą karierą i różnorodnymi rolami, o czym świadczy poniższe zestawienie. To ranking najlepszych filmów z Anthony'm Hopkinsem według Rotten Tomatoes. Znajdziemy tam starsze, jak i nowsze produkcje; wysokobudżetowe oraz thrillery. Nie brakuje dramatów, również tych z epoki. W każdym gatunku aktor odnalazł się znakomicie. Przedstawiamy ranking tylko tych produkcji, które zostały wyróżnione "Certyfikatem świeżości". Takie odznaczenie otrzymują te filmy, które mają więcej niż 75% pozytywnych opinii wydanych przez co najmniej 5 recenzentów z dużych serwisów, trafiły do szerokiej dystrybucji i posiadają minimum 80 recenzji (z mniejszą dystrybucją wystarczy 40). W rankingu jest kilka tytułów, które mają niższą wartości procentowe "świeżości", czyli pozytywnych opinii krytyków.

Najlepsze filmy z Anthonym Hopkinsem - ranking