placeholder
Reklama
placeholder

Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

Niedawno do sprzedaży trafiła autobiografia Anthony'ego Hopkinsa, wybitnego aktora, który wyróżnił się wieloma pamiętnymi rolami. Które filmy z jego udziałem są najlepsze? Sprawdźcie w poniższym rankingu.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
najlepsze filmy Milczenie owiec
Anthony Hopkins fot. materiały prasowe
Reklama

Anthony Hopkins jest jednym z najlepszych aktorów w historii kina. Zdobył dwa Oscary za główne role w filmach Ojciec i Milczenie owiec, w których wcielał się odpowiednio w starszego mężczyznę z demencją i w przerażającego seryjnego mordercę. Do tego był nominowany jeszcze 4 razy do nagrody Akademii Filmowej.

87-letni aktor może się pochwalić naprawdę bogatą karierą i różnorodnymi rolami, o czym świadczy poniższe zestawienie. To ranking najlepszych filmów z Anthony'm Hopkinsem według Rotten Tomatoes. Znajdziemy tam starsze, jak i nowsze produkcje; wysokobudżetowe oraz thrillery. Nie brakuje dramatów, również tych z epoki. W każdym gatunku aktor odnalazł się znakomicie. Przedstawiamy ranking tylko tych produkcji, które zostały wyróżnione "Certyfikatem świeżości". Takie odznaczenie otrzymują te filmy, które mają więcej niż 75% pozytywnych opinii wydanych przez co najmniej 5 recenzentów z dużych serwisów, trafiły do szerokiej dystrybucji i posiadają minimum 80 recenzji (z mniejszą dystrybucją wystarczy 40). W rankingu jest kilka tytułów, które mają niższą wartości procentowe "świeżości", czyli pozytywnych opinii krytyków.

Jak oceniacie ranking? Czy wszystkie najważniejsze filmy Hopkinsa znalazły się w zestawieniu? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze filmy z Anthonym Hopkinsem - ranking 

17. Dracula (1992) - 69%

arrow-left
17. Dracula (1992) - 69%
fot. Columbia Pictures
arrow-right

null

Źródło: Rotten Tomatoes

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
najlepsze filmy Milczenie owiec
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Rocznica
-

Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

2 Wiedźmin
-

Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

3 8. Nienawistna ósemka
-

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

4 Kraken
-

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

5 Asterix i Królestwo Nubii
-

Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

6 House of Cards - Kevin Spacey, który grał Franka Underwooda, został wyrzucony z serialu Netflixa po 5. sezonie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. W 6. sezonie główną rolę zagrała Robin Wright, która wcielała się w żonę Underwooda, po tym jak bohater został uśmiercony.
-

Jak Kevin Spacey radzi sobie po kontrowersjach? „Dosłownie nie mam domu”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV