Anthony Hopkins wystąpi w nowym filmie. Kulisy powstania jednej z najsłynniejszych marek samochodowych

W Hollywood w cenie nadal są produkcje biograficzne, a do wielu z nich dołączy niebawem film Maserati: The Brothers. Popularności nie traci również legendarny Anthony Hopkins. 86-letni aktor i zdobywca Oscara wcieli się w rolę włoskiego finansisty, który współpracował z tytułowymi braćmi. Produkcja ma opowiedzieć o rodzinie, która stoi za jedną z najsłynniejszych marek samochodowych, która działa w Bolonii od 1914 roku. Film zostanie wyreżyserowany przez Bobby'ego Moresco i będzie w języku angielskim.

Maserati: The Brothers - co wiadomo?

W produkcji pomoże firma The Andrea Iervolino Company, które produkowało inny film Moresco, czyli Lamborghini: The Man Behind the Legend, a także Ferrari Michaela Manna z Adamem Driverem w roli głównej. Jej właściciel, Andrea Iervolino to włoski producent, który takimi słowami obwieścił dołączenie Hopkinsa do obsady:

Posiadanie Anthony'ego Hopkinsa w obsadzie to spełnienie marzeń. Jego bezprecedensowa zdolność w tworzeniu złożonych postaci na pewno pomoże we wniesieniu naszego dzieła na wyższy poziom. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć głębię, ktorą wniesie do swojej roli.

Zdjęcia do Maserati: The Brothers będą kręcone w Bolonii.