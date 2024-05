Anthony Hopkins zagra w kolejnym filmie. Opowie on o obsesji fotografa na punkcie pingwinów

fot. HBO

Anthony Hopkins to legenda kina, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Wybitny aktor mimo swojego wieku nie zwalnia tempa, ponieważ właśnie potwierdzono jego udział w kolejnej produkcji. Bruno Penguin and the Staten Island Princess zostało napisane przez Daniela Barnza oraz Neda Zemana, a wyreżyserowane zostanie przez Nicka Cassavetesa. Nadchodząca produkcja będzie pierwszym dużym projektem Hollywood, który zostanie nakręcony na Antarktydzie.

Deadline informuje, że rozmowy dotyczące angażu w produkcji prowadzi również Shia LaBeouf.

Bruno Penguin and the Staten Island Princess - opis fabuły

Historia bazuje na artykule Vanity Fair napisanym przez tytułowego Bruno Penguina, który opowiadał historię szwajcarskiego podróżnika, Bruno Zehndera, który spędził 20 lat życia na fotografowaniu pingwinów cesarskich. Miał na ich punkcie obsesję - na punkcie ich życzliwości, sposobu życia i zdolności do głębokich uczuć względem siebie. Bruno poświęcił życie na nauce komunikacji z nimi, a te z czasem zaczęły odpowiadać życzliwością na jego starania. Miał taką obsesję na ich punkcie, że zmienił swoje nazwisko na Bruno Penguin. Odniósł wielki sukces, zarówno kreatywny, jak i finansowy z powodu swoich zdjęć.

Bruno był również zaangażowany w dalekodystansowy romans, ponieważ jego druga połówka niechętnie patrzyła na perspektywę życia na Antarktydzie.

Anthony Hopkins ma wcielić się w rolę Bena Windsora, legendarnego agenta.