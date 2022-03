Antony Starr z The Boys aresztowany w Hiszpanii. Co się wydarzyło?

fot. Amazon Prime Video

Jak donosi hiszpańska gazeta El Pais, Antony Starr został aresztowany w miejscowości Alicante, w której obecnie pracuje na planie filmu akcji Guya Ritchiego. Gra tam obok Jake'a Gyllenhaala.

Antony Starr aresztowany

Czytamy, że aktor wdał się w bójkę w barze o 2 w nocy czasu lokalnego. Do incydentu doszło w środę 2 marca. Starr został aresztowany i spędził noc w więzieniu.

Batheul Araujo, kucharz z Wenezueli, z którym Starr się bił, powiedział policji, że aktor był pijany i skory do bitki (popychał ludzi, wpadał na nich). Najpierw doszło do ostrej wymiany zdań, a potem doszło do bójki. Zaczęło się od tego, że Starr rozbił szklankę na głowie przeciwnika. Araujo przyznaje, że nie rozpoznał aktora, który według jego relacji przekazanej policji miał krzyczeć: "Nie wiesz z kim zadarłeś! Nie będziesz wiedzieć, kim jestem i co zrobiłeś!". Poszkodowany wymagał czterech szwów nad okiem.

Prace na planie 3. sezonu The Boys zakończyły się, więc potencjalne problemy prawne Starra nie będą mieć na to wpływu. Rzecznik prasowy aktora nie skomentował doniesień.

