The Interpreter - gwiazda The Boys i inni dołączają do obsady filmu Guya Ritchiego

The Interpreter będzie filmem wojennym w reżyserii Guya Ritchiego, w którym główną rolę zagra Jake Gyllenhaal. Aktor wcieli się w Sgt. Johna Kinleya, który jest na swojej ostatniej służbie w Afganistanie. Zostaje połączony z lokalnym tłumaczem Ahmedem, by wspólnie badać region. Gdy ich jednostka zostaje napadnięta podczas patrolu, zostają jedynymi ocalałymi. Ahmed ryzykuje życiem, by ocalić Kinleya i przenieść go w bezpieczne miejsce. Jednak gdy główny bohater wraca do Ameryki okazuje się, że jego wybawca nie otrzymał obiecanego przelotu do USA. Zdeterminowany, by spłacić dług wobec przyjaciela, wraca do strefy wojennej, by znaleźć go i jego rodzinę, zanim lokalne służby go wyprzedzą.

Reżyser kręci na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Atkinsonem i Marn Daviesem. Teraz portal Deadline podaje, że do obsady dołączyli kolejni aktorzy. Wśród nich jest między innymi Antony Starr znany z roli Homelandera w The Boys. Wśród nowych twarzy są także: Dar Salim (Wojownik), Alexander Ludwig (Wikingowie), Jason Wong (Dżentelmeni), Bobby Schofield (Templariusze), Sean Sagar (Dżentelmeni) i Emily Beecham (Cruella). Salim ma wcielić się w rolę Ahmeda.

Data premiery nie jest na razie znana.