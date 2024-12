Anya Taylor-Joy czeka na Mesjasza Diuny. Podzieli los Zendayi?

fot. Warner Bros. Pictures

Podczas uroczystej premiery filmu Diuna: Część druga wielką niespodziankę zrobiła wszystkim Anya Taylor-Joy, która pojawiła się na czerwonym dywanie i świętowała razem z innymi. Okazuje się, że wcale nieprzypadkowo, ponieważ w kontynuacji wcieliła się w jednej ze scen w siostrę Paula, Alię. Udzielała jej też swojego głosu w scenach, gdy Paul z nią rozmawiał mimo tego, że nawet się jeszcze nie urodziła.

Alia to ważna postać, która w książkach pełniła istotną rolę w więcej niż jednej książce. Denis Villeneuve wprowadził kilka zmian względem niej. Dla porównania - w książce to Alia zabija barona Harkonnena. W filmie nie została jeszcze urodzona. Aktorkę zapytano o odczucia w związku z wzięciem udziału w trzeciej części, która prawdopodobnie będzie nazwana Mesjaszem Diuny. Tam rola Ali może być jeszcze większa, a aktorka dostanie więcej okazji na błyszczenie na ekranie podobnie do Zendayi, która również musiała poczekać na drugą część po znikomej roli w pierwszej.

W trakcie CCXP Brazil Anya Taylor-Joy porozmawiała z portalem Collider:

Tak, film właśnie powstaje, a ja nie mogłam być szczęśliwsza. Jestem wielką fanką każdej osoby, która bierze udział w tym projekcie i wprost nie mogę się doczekać.

Aktorkę zapytano o ilość czasu ekranowego w 3. części, ale nie pozwoliła pociągnąć się za język i dyplomatycznie wycofała z pełnej i otwartej odpowiedzi.

Nic nie powiem.

