Najpopularniejsze filmy i seriale 2024 w polskim Google. Diuna 2, Deadpool & Wolverine oraz... Oppenheimer?

fot. Warner Bros. Pictures/Prime Video

Jak co roku Google przygotowało doroczne zestawienie haseł najszybciej zyskujących na popularności. Rok w wyszukiwarce odzwierciedla to, co najbardziej interesowało polskich internautów przez ostatnie 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o produkcje filmy, to można zauważyć, że w zestawieniu pojawiły się dwie produkcje z poprzedniego roku, czyli Saltburn od Prime Video oraz Oppenheimer, który zajął naprawdę wysokie miejscu na liście. Obyło się bez zaskoczenia w kwestii popularnego tego lata Deadpool & Wolverine, ale pierwsze miejsce zajęła inna produkcja. Nie zabrakło też Beetlejuice Beetlejuice oraz świeżego Gladiatora 2, co robi wrażenie zważywszy, że to dane z całego roku, a jego premiera była niedawno. Na którym miejscu znalazła się Diuna: Część druga?

Podobnie do zeszłorocznego podsumowania, seriale zostały zdominowane przez produkcje Netflixa - polskie i nie tylko. W przeciwieństwie do filmów, pierwsze miejsce zajął serial, który premierę miał rok temu. Fani gier mogą się cieszyć, ponieważ Fallout znalazł dla siebie miejsce na podium. Nie zabrakło też hitu Harlana Cobena oraz nastolatkowego fenomenu, który pobił wszystkie rekordy Prime Video.

Sprawdźcie poniżej serialowo-filmowe trendy w Polsce. Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najczęściej szukanych słów w wyszukiwarce Google.

Seriale w Google 2024 - Polska

Filmy w Google 2024 - Polska