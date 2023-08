Baldur's Gate 3 - premierowy zwiastun gry. Szykujcie się na wielką przygodę!

fot. Larian Studios

Baldur's Gate 3 od dłuższego czasu znajdowało się we wczesnym dostępie na Steamie, ale 3 sierpnia ukazała się pełna wersja tej produkcji, dzięki czemu gracze mogą już zapoznać się z całą przygodą stworzoną przez deweloperów z Larian Studios. Z tej okazji do sieci trafił nowy, premierowy zwiastun gry. W materiale możecie zapoznać się między innymi z grywalnymi bohaterami i zarazem potencjalnymi towarzyszami, jacy będą mogli dołączyć do Waszej drużyny.

Baldur's Gate 3 - zwiastun premierowy

W Baldur's Gate 3 gracze wcielają się w bohatera, w którego ciele umieszczona została kijanka łupieżców umysłu. Pasożyt stopniowo zmienia go w potwora, ale też zapewnia wyjątkowe moce. Tylko od grających będzie zależeć, jak je wykorzystają, bo tytuł oferuje ogromną swobodę - zarówno jeśli chodzi o eksplorację, jak i podejmowanie decyzji mających wpływ na przebieg fabuły.

