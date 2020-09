Aplikacja Xbox beta pozwoli na granie zdalne na iPhone’ach

Źródło: Microsoft

Korporacja z Cupertino nie jest zbyt chętna do wspierania rozwoju cloud gamingu i ogranicza możliwości wdrożenia do iOS-a usług pokroju GeForce NOW, Stadia czy xCloud. Na szczęście Apple nie odcina się całkowicie od tego obiecującego segmentu rynku i pozwala strumieniować gry z urządzeń, którzy klienci posiadają na własność. Z tej opcji postanowili skorzystać inżynierowie Microsoftu. Wraz z kolejną aktualizacją aplikacji mobilnej Xbox beta jej użytkownicy otrzymają możliwość zdalnego odpalania swoich gier z Xboxa na urządzeniach mobilnych.

Aplikacja jest w pełni darmowa, można pobrać ją na tablety i smartfony z iOS-em oraz Androidem. Projektanci twierdzą, że napisali ją od podstaw, aby zapewnić jak największą płynność rozgrywki niezależnie od tego, czy gramy zdalnie za pośrednictwem Wi-Fi, czy sieci komórkowej. Warto zauważyć, że nowa funkcja nie jest tym samym co usługa xCloud pozwalająca strumieniować tytuły przechowywane na serwerach Microsoftu. W tym przypadku gry odpalamy bezpośrednio z konsoli, z którą łączymy się za pośrednictwem internetu, to nasz domowy Xbox spełnia rolę serwera.

Na szczęście gracz nie musi zawczasu włączać sprzętu, aby korzystać z nowej funkcji. Konsola może działać w trybie czuwania, a aplikacja automatycznie odpali ją, kiedy zechcemy w coś zagrać. Sprzęt uruchomi się bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku i wyłączy w momencie zakończenia zdalnej rozgrywki.

W przypadku użytkowników systemu iOS jako pierwsi z nowej funkcji skorzystają członkowie programu TestFlight. Po zakończeniu testów ma trafić do powszechnego grona odbiorców, dzięki czemu każdy posiadacz iPhone'a oraz iPada będzie mógł korzystać z technologii cloud gamingu w przypadku odpalania gier ze swojej konsoli. Nie można także wykluczyć, że w przyszłości i xCloud trafi na iOS-a. W końcu Amazonowi udało się obejść obostrzenia Apple i stworzyć w pełni funkcjonalną usługę cloud gamingową dla iOS-a dzięki uruchomieniu jej w wersji webowej, a nie klasycznej aplikacji dla App Store.