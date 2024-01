Indiana Jones 5 - nowy klip zza kulis. Na czym polegała magia efektów wizualnych?

materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to film w dużej części zrealizowany za pomocą efektów wizualnych. To właśnie one pomogły odmłodzić Harrisona Forda o 35 lat w tak niewiarygodnie urealniony sposób. Firma Industrial Light & Magic opublikowała film, pokazujący powstawanie poszczególnych sekwencji filmu. Co konkretnie jest zasługą VFX, a co było praktycznym rekwizytem? Przekonajcie się sami.

Indiana Jones 5 - fabuła, obsada, gdzie obejrzeć?

Akcja rozgrywa się w 1969 roku, w apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Indiana Jones (Ford) jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.

Oprócz Forda, do obsady filmu należą: Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones, Antonio Banderas oraz Thomas Kretschmann.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - film dostępny na Disney+. Można go również wypożyczyć na Playerze, Canal+ oraz Amazon Prime Video.