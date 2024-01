Fountain Of Youth - nowy film Guya Ritchiego. W obsadzie John Krasinski i Natalie Portman

fot. materiały prasowe

Guy Ritchie wyreżyseruje film pt. Fountain Of Youth, który wyprodukuje studio Skydance Media dla Apple. Opowie o rodzeństwie, które wspólnie bierze udział w napadzie mającym na celu odnalezienie mitycznej Fontanny Młodości. Muszą wykorzystać swoją wiedzę historyczną, aby podążać za wskazówkami podczas tej epickiej przygody, która odmieni ich życie i być może doprowadzi ich do nieśmiertelności. Produkcja powstanie na podstawie scenariusza Jamesa Vanderbilta (Krzyk 6, Zabójcze wesele, Świat w płomieniach).

Według Deadline w rolę rodzeństwa wcielą się John Krasinski i Natalie Portman. Za produkcję odpowiadają Skydance, Vinson Films i Project X Entertainment.

Fountain of Youth jest priorytetowym filmem dla Skydance, który poszukiwał odpowiednich i głośnych nazwisk do projektu. Według źródeł scenariusz Vanderbilta "powalił na kolana zarząd". Zdjęcia do Fountain of Youth mają rozpocząć się w pierwszym kwartale tego roku.