BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

BD Wong, znany z takich produkcji jak Mr. Robot czy serii Jurassic World, wywołał falę krytyki po zamieszczeniu rasistowskiego komentarza w mediach społecznościowych. Skomentował na Instagramie zdjęcie Mike’a Holstona z zwierzęciem, które ten podpisał: "Nazwij to zwierzę... tylko złe odpowiedzi". Aktor rzekomo odpowiedział w usuniętym już komentarzu: "Wygląda na to, że to Czarny mężczyzna".

BD Wong opublikował przeprosiny w serwisie Threads, pisząc, że to był kiepski żart.

Jak większość osób, które są w gorącej wodzie kąpane, usunąłem to z powodu Damage Control, ale to gdzieś tam wciąż jest, nadal boli i rozczarowuje. Naprawdę mi przykro z tego powodu, że to zabolało. To było super głupie, ale próbowałem zastosować się do polecenia "tylko złe odpowiedzi" i podać najgorszą odpowiedź. Udało mi się tylko tyle, że była Super Zła. Wiem, że nikt nie ma taryfy ulgowej. Przepraszam, jeśli ta chwila #wtfbd nadszarpnęła jakikolwiek szacunek, jaki mogliście do mnie mieć. I dziękuję, jeśli opowiadacie się za Internetem bezpiecznym dla wszystkich.

Aktor dodał kilka godzin później, że zdaje sobie sprawę i bierze odpowiedzialność za swój okropny komentarz. Przyznał, że próba wyjaśniania czegokolwiek była niewłaściwa. Uważa, że prowadzi to do dalszego podważania zaufania.

Proszę, pozwólcie mi podkreślić, jak bardzo niewłaściwe to było - wykorzystywanie nikczemnego, rasistowskiego motywu w rzekomym duchu humoru. Wiem to, ale znowu, nie ma wymówek. Bardzo przepraszam za krzywdę, którą wyrządziłem i za to, że zlekceważyłem coś tak głęboko krzywdzącego.

Ostatnio aktor powrócił do roli dr George'a Huanga w 27. sezonie Prawo i porządek: Sekcja specjalna. Ponadto podkładał głos w serialu animowanym Gremliny: Tajemnice Mogwajów.

