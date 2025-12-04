BD Wong wywołał kontrowersje swoim kiepskim żartem. Teraz przeprasza

BD Wong, znany z takich produkcji jak Mr. Robot czy serii Jurassic World, wywołał falę krytyki po zamieszczeniu rasistowskiego komentarza w mediach społecznościowych. Skomentował na Instagramie zdjęcie Mike’a Holstona z zwierzęciem, które ten podpisał: "Nazwij to zwierzę... tylko złe odpowiedzi". Aktor rzekomo odpowiedział w usuniętym już komentarzu: "Wygląda na to, że to Czarny mężczyzna".
BD Wong opublikował przeprosiny w serwisie Threads, pisząc, że to był kiepski żart.
Aktor dodał kilka godzin później, że zdaje sobie sprawę i bierze odpowiedzialność za swój okropny komentarz. Przyznał, że próba wyjaśniania czegokolwiek była niewłaściwa. Uważa, że prowadzi to do dalszego podważania zaufania.
Ostatnio aktor powrócił do roli dr George'a Huanga w 27. sezonie Prawo i porządek: Sekcja specjalna. Ponadto podkładał głos w serialu animowanym Gremliny: Tajemnice Mogwajów.
Źródło: Variety